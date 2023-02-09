بنزيما وميليتاو ينضمان لمعسكر ريال مدريد في المغرب استعدادا لمواجهة الهلال

انضم النجم الفرنسي كريم بنزيما، إلى معسكر فريقه ريال مدريد في مدينة الرباط المغربية، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام الهلال السعودي، في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية 2022.

ومن المقرر أن يواجه فريق ريال مدريد نظيره الهلال السعودي، على ملعب مولاي عبدالله مساء يوم السبت القادم، في المباراة النهائية لمونديال الأندية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد على «تويتر»، بعض الصور من وصول الثنائي كريم بنزيما و المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، إلى معسكر الفريق في المغرب.

ويحق للثنائي بنزيما وميليتاو اللعب مع فريقهما ريال مدريد في مواجهة الهلال القادمة، وذلك بعد أن تم قيدهم في قائمة المرينجي المشاركة في مونديال الأندية 2022.