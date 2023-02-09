وزيرة الهجرة: توفير أماكن بالجامعات المصرية للطلاب القادمين من سوريا وتركيا

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أشادت السفيرة سهى الجندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بشركات الاتصالات التي وفرت الاتصال الدولي للمصريين المقيمين في سوريا وتركيا لفترة زمنية تصل إلى 7 أيام.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، عبر قناة "CBC”، أن الهدف من هذا القرار السماح للمصريين والسوريين في البلاد المتضررة الاطمئنان على ذويهم، مؤكدة حرصها على المتابعة مع سفيري مصر في سوريا وتركيا.

وأوضحت أن الوزارة تتابع الأمرعلى مدار الساعة، كما أنها جمعت عددًا كبيرًا من الطلاب وتأكدت من كونهم بصحة جيدة.

وأشارت إلى التنسيق التام بين وزارتي التعليم العالي والهجرة؛ لتوفير أماكن بالجامعات للطلاب القادمين من تركيا وسوريا.

وأكدت أن هناك اتفاق مع شركات الطيران للطلاب القادمين لمصر بتوفير تذاكر بأسعار منخفضة.