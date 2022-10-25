رجال الإطفاء ببريطانيا يوقفون دعوة للإضراب بعد الموافقة على زيادة الأجور

أوقف رجال الإطفاء في بريطانيا، تهديدا بتنظيم إضرابات، بعدما حصلوا على عرض أفضل بشأن زيادة الأجور، في بارقة أمل نادرة لعلاقات العمل الصناعي في بريطانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، نقلا عن نقابة فرق الإطفاء إن أعضاء النقابة سيصوتون على زيادة في الأجور نسبتها 7%، يعود تاريخها إلى الصيف الماضي، وزيادة أخرى بنسبة 5%، تُطبق اعتبارا من يوليو المقبل، وقالت إنه عُرض عليهم العام الماضي زيادة "مهينة" بنسبة بلغت 2%.

وكانت النقابة هددت بالإعلان عن مواعيد للإضراب إذا لم يتم تقديم عرض مقبول في مفاوضات يوم أمس الأربعاء.

وفي الغالب، أضرب مئات الآلاف من العمال في بريطانيا، احتجاجا على زيادات الأجور التي لا تصل إلى مستوى معدل التضخم بالبلاد، والذي يظل فوق 10%.

وعلى نفس الصعيد، يواصل أخصائيو العلاج الطبيعي الإضراب بهيئة الصحة الوطنية اليوم الخميس، يليهم عمال الإسعاف الذين سيضربون عن العمل مجددا غدا الجمعة.

كما ينظم سائقو القطارات والممرضات وموظفو الخدمة المدنية وعاملون آخرون بالقطاع العام احتجاجات حاشدة.