وصول حزمة جديدة من المساعدات النقدية لأفغانستان بقيمة 40 مليون دولار

قال البنك المركزي الأفغاني اليوم الخميس، إن أفغانستان تلقت حزمة أخرى من المساعدات النقدية الإنسانية بقيمة 40 مليون دولار.

وذكر البنك عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء خامة برس الأفغانية، بأن المساعدات قد وصلت العاصمة الأفغانية كابول أمس، وقد تم تسلميها لبنك تجاري هناك .

وتشير الإحصاءات إلى إرسال أكثر من مليار دولار من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان منذ تولي حركة طالبان سدة الحكم في البلاد.

وتصل المساعدات الإنسانية إلى كابول في الوقت الذي يواجه فيه الناس هناك شتاءً شديد البرودة ونقصًا في الأخشاب اللازمة للتدفئة، فضلا عن مواجهة الفقر والبطالة والمخاطر الطبيعية، حيث يتكبد الأفغانيون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية منذ عام 2021.