كييف تزيل النصب التذكاري للمحرر السوفيتي في الحرب العالمية الثانية

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أزالت أوكرانيا النصب التذكاري الرئيسي للقائد العام للقوات المسلحة للقوات السوفيتية، خلال تحرير كييف من قبضة القوات النازية إبان الحرب العالمية الثانية من موضعه في العاصمة الأوكرانية.

وأعلنت إدارة المدينة اليوم الخميس أنه تمت إزالة تمثال الجنرال نيكولاي فاتوتين من حديقة مارينسكي بكييف، وتم نقله إلى متحف الطيران.

كما تمت إعادة تسمية ما يربو على 30 شارعا وساحة.

وذكر المحافظ فيتالي كليتشيكو، أن ساحة النصر، على سبيل المثال، التي تحيي ذكرى النصر السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، عادت لاسمها التاريخي ساحة جاليثيا.

وتم تحرير كييف على أيدي وحدات من الجبهة الأوكرانية الأولى في السادس من نوفمبر 1943، بعد سنتين من الاحتلال الألماني.

ومنذ عام 2014، الذي شهد ضم روسيا شبه جزيرة القرم، تمت إزالة الآثار السوفيتية وإعادة تسمية الشوارع في إطار ما يطلق عليه "إزالة الصبغة الشيوعية" و"إزالة الصبغة الروسية" عن أوكرانيا.

وظلت أوكرانيا جزءا من الاتحاد السوفيتي حتى استقلالها في 1991.