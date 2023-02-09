مستشار النمسا يتعهد بدعم تضييق الخناق على اللجوء في جميع أنحاء أوروبا

تعهد المستشار النمساوي كارل نيهمر، اليوم الخميس، باستمرار بلاده في دعم سياسة تضييق الخناق على اللجوء في جميع أنحاء أوروبا.

وقال المستشار النمساوي في تصريحات اليوم الخميس، إن نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي ثبت فشله، وهو بحاجة إلى إعادة تنظيم كاملة مع توفير حماية أكثر قوة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك التزام واضح وإجراءات ملموسة لهذا في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم.

يشار إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في (بروكسل) اليوم، حيث من المتوقع أن ينضم إليهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك بعد مخاطبة قمم الاتحاد الأوروبي مرارا عبر الفيديو في الأشهر الأخيرة، حيث ستكون زيارة زيلينسكي هي أول زيارة له إلى العاصمة البلجيكية منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.