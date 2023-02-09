الدكاني: البورصة وسيلة جيدة للتحوط من مخاطر سعر الصرف

قال رئيس البورصة المصرية، رامي الدكاني، إنه مع تحريك سعر العملة، والتحديات الاقتصادية، تعد البورصة الوسيلة الأمثل للتحوط من المخاطر، حيث إن الاسهم حققت عوائد تفوق السندات والودائع بالبنوك.

وأوضح أن المؤسسات أصبحت 50% من قيمة التداول في 2022 بجانب عودة الأجانب والصناديق، مشيرا إلى أن سوق الأوراق المالية أهم ما يميز البورصة المصرية عن الاستثمار في العقار أو غيره لأنه سوق للبيع والشراء وليس سوقا تضخميا.

جاء ذلك خلال لقاء للدكاني مع جمعية رجال الأعمال، أمس الأربعاء، للتعرف على دور البورصة المصرية الفاعل في تنمية الاقتصاد المصري والخطط الحالية لزيادة عمق وكفاءة سوق الأوراق المالية خاصة المتعلقة بعملية قيد الشركات في البورصة، وإطلاق سوق عقود الخيارات المستقبلية والمشتقات المالية وسوق التداول الطوعي لشهادات الكربون.

وأردفت هبة الصريفي نائب رئيس البورصة المصرية، أن البورصة المصرية في الوقت الحالي أفضل خيار لتحقيق عوائد وتنوع لاستثمارات رجال الأعمال سواء بالنسبة للشركات المقيدة أو المستثمرة حديثا.

ولفتت إلى أن الشركات الصغيرة والكبيرة استفادة من البورصة في السنوات الأخيرة على جميع المستويات، حيث حققت أكثر من مرة زيادات في رؤوس الأموال وتوفير تمويل طويل الأجل بجانب تسويق مجانا للشركات في مصر والخارج.