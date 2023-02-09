مستشارة رئيس الوزراء: 2023 من الأعوام الصعبة اقتصاديا على العالم

قالت الدكتورة جيهان صالح، مستشارة رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن العالم يمر بمرحلة من الركود، موضحة أن عام 2023 من الأعوام الصعبة اقتصاديًا على العالم، ولذلك تسعى الحكومات لدفع بالأنشطة الاقتصادية الخاصة بها؛ لاستمرار ارتفاع معدل النمو.



وأضافت "صالح" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" المذاع عبر فضائية "اون" مساء الأربعاء، أن الصناعة تحظى بجانب كبير من الإصلاحات الهيكلية ومن القرارات التي تنشط بها وتهيئ للاستثمار في المجال الصناعي، موضحة أن الاهتمام بهذا المجال يعمل على توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج الذي يعمل على استقرار الأسعار.



وفيما يتعلق بالتسهيلات التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص لتشجيع الاستثمار، ذكرت أن الحكومة أجرت العديد من الجلسات النقاشية مع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المصانع؛ للاطلاع على التحديات الموجودة ومحاولة حلها.



وتابعت: "بعد الإطلاع على مشاكل المستثمرين وجدنا أن هناك خطوات عديدة لابد أن تتم من أجل جعل بيئة الاستثمار بيئة جاذبة".



وأكدت أن الدولة أصدرت العديد من التسهيلات للقطاع الخاص كالرخصة الذهبية وإعفاء قطاعات صناعية من الضريبة العقارية؛ وتسددها الدولة بدلاعنها، بالإضافة لتخصيص الأراضي بحق الانتفاع،مبادرات دعم القطاعات الصناعية والزراعية والتي كان يتحملها البنك المركزي.



واستطردت: "في الوقت التي ترتفع فيه نسبة الفائدة بالعالم ترى الحكومة أن دعم قطاعات الزراعة والصناعة في غاية الأهمية،ولذلك تقرر إنشاء مبادرات لدعم القطاعين من الناحية التمويلية، مردفة أن الدولة تتحمل جزء كبير من نسبة القروض عن هذه القطاعات.



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