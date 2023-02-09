أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الخميس ارتفاع معدل التضخم في المكسيك خلال يناير الماضي.

وذكر معهد الإحصاء الوطني المكسيكي، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 7.91% سنويا، مقابل 7.82% خلال ديسمبر الماضي، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون 7.91%.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر الأسعار الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع الأشد تقلبا مثل الوقود والغذاء إلى 8.45% مقابل 8.35 خلال الشهر السابق، وكان المحللون يتوقعون 8.44%.

وأشارت بلومبرج، إلى أن مؤشر التضخم الأساسي والذي يراقبه البنك المركزي بشدة قبل اتخاذ قراراته بشأن السياسة النقدية تراجع خلال ديسمبر الماضي لأول مرة منذ عامين.

ويبدو أن معدل التضخم وصل إلى ذروته في سبتمبر الماضي عندما سجل 8.7%، لكنه توقف خلال الشهرين الماضيين، مما يزيد الضغوط على البنك المركزي المكسيكي لمواصلة تشديد السياسة النقدية.