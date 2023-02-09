سنغافورة تلغي إلزامية ارتداء الكمامات في النقل العام بعد انحسار خطر كورونا

تعتزم سنغافورة إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام، وهي من أكثر القيود المستمرة والظاهرة لمكافحة كوفيد - 19، حيث ترى السلطات انحسار خطر الفيروس بصورة كبيرة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقالت الحكومة إن وضع الفيروس في سنغافورة مستقر رغم زيادة حركة السفر وفصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي وتخلي الصين عن سياسة صفر كوفيد.

وجرى خفض مستوى الانذار ضد كوفيد إلى الأخضر؛ ما يشير إلى اعتدال درجة المرض.

وذكرت بلومبرج أنه اعتبارا من 13 فبراير الجاري لن يعد إرتداء الكمامات في الحافلات والقطارات إجباريا، لكن وزارة الصحة سوف تبقي على إلزامية إرتداء الكمامات في مراكز الرعاية الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

وقال نائب رئيس الوزراء لورانس ونج، الذي يشترك في رئاسة لجنة مكافحة الفيروس في البلاد، في إيجاز صحفي اليوم "حان وقت إلغاء الاجراءات المتبقية في سنغافورة".

وأضاف قائلا: "تعين علينا التعامل مع الكثير من المشاكل والمفآجات غير المتوقعة على طول الخط. لكننا نجحنا في بلوغ هذه المرحلة معا لأن الجميع أدى واجبه".

والدولة المدينة جديرة بالإشادة لتمكنها من تنفيذ واحد من أكثر النظم الناجحة للوقاية من كوفيد - 19في العالم.

كما أنها أصبحت أول اقتصاد من الاقتصادات الكبرى في آسيا تلغي جميع القيود في العام الماضي، بالنسبة للمسافرين الذين يدخلون البلاد، إذا كانوا تلقوا اللقاحات بالكامل.