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عودة ثنائي هامبورج الألماني للتدريبات بعد حادث سيارة

د ب أ
نشر في: الخميس 9 فبراير 2023 - 11:21 م | آخر تحديث: الخميس 9 فبراير 2023 - 11:21 م

عاد الثنائي جان لوك دومبي وويليام ميكليبرنسيس إلى تدريبات فريق هامبورج الألماني اليوم الخميس، وذلك بعد تعرضهما للغرامة عقب حادث سيارة.

وسيكون اللاعبان جاهزين للمشاركة في مباراة الفريق بالدرجة الثانية أمام هايدنهايم بعد غد السبت.

ووفقا لما ذكره النادي، فإن دومبي تعرض لحادث سيارة بالقرب من ميناء المدينة مساء الاثنين الماضي، فيما كان ميلكليبرنسيس متواجدا بالقرب من مكان الحادث في سيارة أخرى قريبة.

وأوضح هامبورج أن كلا اللاعبين، اللذين تركا مكان الحادث قبل وصول الشرطة، تم استدعاؤهما لمقابلة مسؤولي النادي أول أمس الثلاثاء على خلفية الحادث، وقدما اعتذارهما.

وذكرت الشرطة أول أمس الثلاثاء الماضي أنها تحقق في الاشتباه بوجود سباق غير قانوني وكذلك مغادرة مكان الحادث دون إذن.


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