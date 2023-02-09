مستشارة رئيس الوزراء: الحكومة تستهدف إفساح الطريق للقطاع الخاص من أجل ممبارسة أكثر قوة

وأكدت "صالح" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" المذاع عبر فضائية "اون" مساء الأربعاء، أن وثيقة ملكية الدولة طرحت للحوار المجتمعي منذ 7 أشهر؛ كان هدفها تمكين القطاع الخاص بشكل أكبر، من خلال إفساح الطريق لممارسة النشاط الاقتصادي بصورة أكثر فاعلية وقوة.

وأوضحت أن رئيس الوزراء أعلن عن وجود ما يقرب من 32 شركة وبنوك سيتم طرحهم خلال هذا العام، متابعة: "25% من أصل الـ32 شركة سيتم طرحها قبل نهاية العام الحالي".

واستطردت: "يوجد نوعين للطرح، عن طريق المستثمر الاستراتيجي الذي يعمل على ضخم الأموال لزيادة رأس مال هذه الشركات، أو الطرح بالبورصة والذي يعمل توسيع قاعدة الملكية.

وأوضحت مستشارة رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن الشركات المطروحة بالبورصة لم يتم تحديد نوعية الطرح الخاص بهما حتى الآن، لافتة إلى أن الأمر يتعلق بالعرض والطلب ما بين المستثمرين وأصحاب الشركات؛ بالإضافة لرأي البنوك الاستثمارية.

وشددت أن القطاعات المطروحة بالبورصة تتعلق بشكل كبير بقطاعي الزراعة والصناعة، باعتبارهما من القطاعات الرائدة التي من شأنها أن تنهض بالناتج المحلي للدولة.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، أعلن عن اتجاه الدولة لطرح أسهم بنحو 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح عاما من خلال البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، أو كلاهما.

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