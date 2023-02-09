محافظ أسوان يلتقى مستشار وزيرة البيئة لدعم منظومة المخلفات الصلبة

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، المهندس يحيى عبد الله مستشار وزيرة البيئة، بحضور أسماء محمود مدير عام الإدارة العامة للبيئة؛ لاستعراض الجهود المبذولة فى مجال إدارة المخلفات، وأهمية تكثيف البرامج التدريبية الهادفة لصقل مهارات العاملين فى هذا المجال الحيوى.

وأكد المحافظ، الدور الحيوى الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، وأيضا وزارة البيئة بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد، للارتقاء بآلية تطبيق أسلوب إيجابى للنظافة العامة، وتحقيق الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة بتوفير المعدات اللازمة لإنجاحها وأداء دورها على الوجه الأكمل بما يساهم فى إضفاء الشكل الجمالى والحضارى بجميع مدن ومراكز المحافظة.

وعقدت دورة تدريبية لبناء قدرات العاملين فى مجال إدارة المخلفات بأسوان، تحت رعاية محافظ أسوان، وذلك ضمن البرنامج التدريبى الذى ينفذه جهاز تنظيم المخلفات بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وأوضح أحمد حلفاوى مدير الإدارة العامة للمخلفات البلدية بأسوان، أن الدورة التدريبية تنفذ على مدار يومين، بحضور اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة، والمهندس يحيى عبد الله مستشار وزيرة البيئة، بجانب الدكتور طارق عيد، والدكتور عبد الرحمن سليمان ممثلين عن الأكاديمية العربية.

ونوه إلى أنه تم خلال فعاليات الدورة التدريبية تقديم المحتوى الفنى بالتدريب، والذى شمل شرح آليات تنفيذ قانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإنشاء وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات والتعريف بأدوارها ومسئولياتها وإعداد الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة، وعرض مراحل تشغيل المنظومة من بداية الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات، بجانب عرض كيفية تشغيل مصانع تدوير المخلفات والاستفادة المثلى منها.