الرئيس السيسي يطمئن المواطنين: السلع موجودة ومفيش فيها مشكلة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يشهد في الشهر المقبل، افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية.

وأضاف ضمن فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز»، صباح الخميس، ان الفجوة بين احتياجات الدولة الدولارية والمتوفر لديها، يتراوح ما بين 20 إلى 30 مليار دولار.

وناشد القطاع الخاص الاستثمار في الدولة المصرية، مستشهدًا بالإجراءات الميسرة التي أتاحتها الحكومة على مدار الفترة الماضية، وأبرزها تشجيع إصدار الرخصة الذهبية.

واستطرد: «مستعدون للأكثر، أي مستثمرين محليين أو من الخارج نيسر لهم، ويكونوا على اتصال مباشر مع رئيس الوزراء ومعايا، كجزء من الواقع اللي عاوزين نغيره ونحسنه للأفضل».

وطمأن المواطنين بقوله: «السلع موجودة ومفيش فيها مشكلة، والأزمة اللي مرت علينا في الـ4 أشهر الماضية، إن شاء الله متجيش تاني، ونفضل في طريقنا بشكل أفضل مما كنا عليه».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين.