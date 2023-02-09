وزير الخارجية الهندي: نقف دائما إلى جانب الإنسانية في الأوقات الصعبة

أكد وزير الشئون الخارجية الهندي إس.جايشانكار، اليوم الأربعاء، أن بلاده تقف دائماً إلى جانب الإنسانية في الأوقات الصعبة رغم تقلبات الأوضاع الجيوسياسية.

وأشار وزير الشئون الخارجية الهندي، في تصريحات صحفية، إلى أن بلاده أرسلت مساعدات طبية وإنسانية وفريق متخصص في مواجهة آثار الكوارث إلى تركيا.

وفي سياق متصل، أكد سكرتير وزارة الشؤون الخارجية الهندية، سوراب كومار، أن العقوبات المفروضة على سوريا لا تشمل المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن الهند أرسلت دعما إنسانيا إلى سوريا في أعقاب تعرضها لهذا الزلزال.

وأشار سكرتير وزارة الشئون الخارجية الهندية إلى أن الهند أرسلت ستة أطنان من المساعدات الطبية تتضمن أدوية للاستخدام في حالات الطوارئ وأدوات وقائية وعقاقير وغيرها للمساعدة على إنقاذ أرواح ضحايا الزلزال وأن هذه المساعدات نقلتها ست طائرات عسكرية هندية.

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب تركيا أول أمس الإثنين، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري، بالإضافة إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.