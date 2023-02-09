 تقرير: روسيا والصين توقعان اتفاقا حكوميا بشأن تدفقات الغاز عبر الشرق الأقصى - بوابة الشروق
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تقرير: روسيا والصين توقعان اتفاقا حكوميا بشأن تدفقات الغاز عبر الشرق الأقصى

د ب أ
نشر في: الخميس 9 فبراير 2023 - 11:17 ص | آخر تحديث: الخميس 9 فبراير 2023 - 11:17 ص
وقعتا روسيا والصين، اتفاقا حكوميا بشأن إمدادات الغاز عبر خط أنابيب غاز مخطط له، يسمى طريق الشرق الأقصى، بحسب وكالة أنباء انترفاكس الروسية.

وتمد روسيا حاليا الصين بالغاز عبر طريق سيبيريا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت إنترفاكس، مستشهدة بوثائق في قاعدة البيانات القانونية الروسية إنه جرى توقيع الاتفاق في 31 يناير 2023.

وهذا الاتفاق يعقب الاتفاق التجاري المبرم العام الماضي بين شركة الطاقة الروسية جازبروم و مؤسسة البترول الوطنية الصينية المعروفة باسم (سي إن بي سي).

ويشار إلى أنه في فبراير 2022، وافقت جازبروم على تسليم 10 مليارات أمتار مكعبة لمؤسسة (سي إن بي سي)، على مدار 25 عاما، عبر خط أنابيب جديد يمتد من الشرق الأقصى الروسي.

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