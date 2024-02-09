البرلمان الأوروبي يمهد الطريق أمام إقرار بطاقة إعاقة أوروبية موحدة

أعلن البرلمان الأرووبي في ستراسبورج أن مفاوضين من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقوا يوم الخميس على إقرار بطاقة إعاقة موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وسيمنح وضع الإعاقة المعترف به في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي المساواة في الوصول إلى الشروط الخاصة والمعاملة التفضيلية في الخدمات العامة والخاصة مثل الوصول إلى مواقف السيارات أو تخفيض أسعار الدخول.

ويشمل ذلك الوصول إلى وسائل النقل والفعاليات الثقافية والمتاحف ومراكز الترفيه والرياضة أو المتنزهات الترفيهية.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الأوروبي، دراجوس بيسلارو، التوصل إلى الاتفاق.

ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على الاتفاقية. وفي معظم الحالات، يعتبر هذا إجراء شكلي.

ووفقا لدول الاتحاد الأوروبي، سيجري إصدار بطاقة الإعاقة بدون رسوم في شكل بطاقة ورقمية من قبل السلطات الوطنية. وسيجري فرض رسوم على أي شخص يفقدها أو يتلفها.

كما يمكن للدول الأعضاء فرض رسوم على تصريح وقوف السيارات المعترف به في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

ونشرت مفوضية الاتحاد الأوروبي مقترحا لبطاقات هوية موحدة في بداية سبتمبر الماضي.

وورد في ذلك الوقت أن تصريح وقوف السيارات الحالي في الاتحاد الأوروبي للأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يتم الاعتراف به في جميع دول الاتحاد الأوروبي، لكن الحال ليس كذلك دائما.

وأدت الاختلافات في شكل وتصميم وتطبيق بطاقات الهوية إلى تفاقم الوضع.

وقالت عضوة البرلمان الأوروبي، كاترين لانجنزيبين، إنه على الرغم من أن البطاقة مخصصة فقط للإقامات القصيرة التي تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى، إلا أنها ستوفر مزايا للعديد من الأشخاص.

وقالت السياسية في حزب الخضر "لسوء الحظ، سيتعين على الأشخاص ذوي الإعاقة الانتظار بعض الوقت قبل أن يتمكنوا من الاستفادة من مزايا بطاقة الإعاقة داخل الاتحاد الأوروبي".

يشار إلى أن مدة تنفيذ التوجيه هي 30 شهرا، وقد يستغرق الأمر 12 شهرا إضافية حتى يجري إصدار بطاقة الهوية الأولى.