سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ينطلق في السادسة مساء الاثنين المقبل على قناة ON، برنامج "عوام في بحر الكلام" للشاعر الكبير جمال بخيت.

ويتناول في أولى حلقاته قصة النشيد مادار حوله من مغالطات وحقيقة أول نشيد وطني لمصر.

ويفجر جمال بخيت في الحلقة مع ضيفه الدكتور محمد رفعت عبد العزيز صاحب كتاب النشيد الوطني لمصر، في أول ظهور له، العديد من الأسرار والكواليس.

البرنامج يعرض أسبوعيًا ليؤرخ لدور الأغنية بمختلف أنواعها في تشكيل وجدان الشعب المصري والعربي ويهتم بإحياء سير مبدعي الأغاني التي نردد كلماتها دون علم بأسماء مؤلفيها.

يستضيف الشاعر جمال بخيت في حلقات البرنامج شعراء أو أبناء مؤلفي الأغاني الراحلين لتوثيق مسيرتهم والتعرف على أسرار من كواليس صناعة الأغنية المصرية.