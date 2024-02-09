مدير المنيا التعليمية يطالب مديري مدارس التعليم الخاص بتنفيذ لائحة الانضباط المدرسي

طالب محمد سليمان عبد الله مدير عام إدارة المنيا التعليمية، مديري مدارس التعليم الخاص والممثلين القانونين للمدارس، بالالتزام بالقرار الوزاري رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إصدار لائحة النظام والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم قبل الجامعي، ونظام التعليم و المقررات الدراسية للصفوف الثلاثة الأولى من الحلقة الابتدائية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدير إدارة المنيا التعليمية، ومديري المدارس الخاصة والممثلين القانونيين، للوقوف على جاهزية المدارس لاستقبال الفصل الدراسي الثاني والمقرر انطلاقه يوم السبت القادم الموافق ١٠ فبراير ٢٠٢٤، بحضور الدكتور كمال يوسف الممثل القانوني للمدارس الخاصة، مجدى مدير مدرسة طلائع المستقبل، عصام بكر مدير التوجيه المالي والإداري بإدارة المنيا، وأعضاء قسم التعليم الخاص بإدارة المنيا التعليمية.

ووجه عبد الله، بالالتزام بتنفيذ القرارات الوزارية، بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفوف العليا "الرابع والخامس والسادس" من الحلقة الابتدائية، وحل المشاكل في مهدها، والتزام التلاميذ وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي ، وتنفيذ الأنشطة الصفية واللاصفية.

ومن جانبه أكد محمد فاروق مدير التعليم الخاص بإدارة المنيا التعليمية أنه يتم عقد لقاءات دورية شهرية مع ممثلي المدارس الخاصة للمتابعة والتواصل المستمر لمناقشة المشاكل التي تواجه المدارس الخاصة ووضع حلول لها.

وفي نهاية الاجتماع تم فتح باب الأسئلة والنقاش بين مدير عام إدارة المنيا التعليمية والحضور، وتم الرد عليها، ثم وجه مدير الإدارة الشكر والتقدير للحضور متمنيا فصلا دراسيا ملئيا بالإنجازات والنجاحات.