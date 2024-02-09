بوتين في أول حوار له مع صحفي غربي منذ اندلاع حرب أوكرانيا: هزيمة روسيا مستحيلة

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ هزيمة قواته في الحرب التي تخوضها في أوكرانيا "مستحيلة"، مشدداً على أنّه من غير الوارد لبلاده أن تغزو بولندا أو لاتفيا، وأنّ موسكو "ليست لديها أيّ مصالح" في هذين البلدين.

جاء ذلك خلال مقابلة مطولة أجراها معه المذيع الأمريكي تاكر كارلسون، وبثّت أمس الخميس، مشيراً إلى أنه "حتى الآن كانت هناك صيحات وأصوات تدعو إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة"، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف بوتين: "لكن الآن يبدو أنهم يدركون أنّ هذا أمر صعب تحقيقه، بل إنّه مستحيل. برأيي، هذا الأمر مستحيل بحكم التعريف. هذا لن يحدث أبدا. ويبدو لي أنّ مَن هم في السلطة في الغرب يدركون الآن ذلك أيضا"، مؤكداً أن "عليهم أن يفكروا في ما سيأتي بعد ذلك. نحن مستعدون لهذا الحوار".

وقال الرئيس الروسي، في مقابلته الأولى مع صحفي غربي منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا، إنه يستبعد غزو بولندا أو لاتفيا، مؤكداً أنّ بلاده لا تريد توسيع نطاق الحرب الدائرة في أوكرانيا، وأنه "ببساطة ليست لدينا أيّ مصلحة" في ذلك.

وسأل كارلسون، وهو مقرب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بوتين: "هل بإمكانك أن تتخيّل سيناريو تُرسلون فيه قوات روسية إلى بولندا؟" فأجاب الأخيرة: "في حالة واحدة فقط: إذا هاجمت بولندا روسيا".

وأضاف الرئيس الروسي: "ليست لدينا مصالح في بولندا أو لاتفيا أو في أيّ مكان آخر. لماذا نفعل ذلك؟ ببساطة ليست لدينا أيّ مصلحة... هذا غير وارد بتاتا".

كما أكد الرئيس الروسي أن انتخاب رئيس أمريكي جديد، في استحقاق مقرر إجراؤه في الخامس من نوفمبر، ويُرجَّح أن يضع الجمهوري ترامب في مواجهة الديموقراطي جو بايدن، لن يغيّر العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال بوتين: "لقد سألتني للتو عما إذا كان أي شيء سيتغير إذا جاء زعيم آخر. إنها ليست مسألة من هو الزعيم، أو مسألة شخصية شخص محدد".