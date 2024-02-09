أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر ستكون له الحرية الكاملة في اختيار الجهاز المعاون له.

وقال عامر حسين في تصريحات عبر قناة إي تي سي: "حسام حسن له الحرية المطلقة في اختيار جهازه المعاون، فالمدرب الأجنبي نعرض عليه الأسماء المرشحة لأنه ليست لديه الدراية الكاملة، عكس المدرب المصري".

وأضاف: "أي أمور متاحة لتنظيم المباريات سوف يتم التوافق عليها مع الجهاز الفني للمنتخب، لكنه لن يحسم أي شيء، إلا بعد الجلوس مع حسام حسن قريبًا".

وتابع: "لا نريد الدخول في دوامة جديدة بشأن تأخر انتهاء المسابقات المحلية، نفكر دائمًا في المستقبل، أي تأجيلات حاليًا سوف ترهقنا في الموسم القادم".

وأكمل: "سيكون هناك تنسيق بين حسام حسن وعلاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة بشأن مستقبل جميع البطولات المحلية، وأيضًا توسيع القاعدة، وعلاء نبيل لم يقدم أي مشروعات حتى الآن".

وواصل: "علاء نبيل سيكون مسئولًا عن تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات مصر، وأي أمور سيتقدم بها سوف يتم مناقشتها بشكل رسمي".

وأتم عامر حسين تصريحاته قائلًا: "اتحاد الكرة لن يمانع في أي تغييرات للأجهزة الفنية في المنتخبات حسب رؤية علاء نبيل".