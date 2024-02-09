وزير الري: نرحب بجميع المستثمرين للشراكة في إنشاء مصانع جديدة لخدمة مشروع الري بالتنقيط

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قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن وزارة الري ترحب بجميع المستثمرين للشراكة في إنشاء مصانع جديدة لخدمة مشروع الري بالتنقيط لتوفير المياه ودعم الزراعة، بالإضافة إلى الشراكة في إنشاء جميع المصانع التي تخدم مشروعات الري والصرف والمشروعات الخدمية والاستثمارية الأخرى.

ورافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الجمعه، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، خلال زيارته للمحافظة وتفقدا مصنع أجا لصناعة المواسير البولي إثيلين التي تستخدم في المشروع القومي للصرف الزراعي المغطي، والتابع لوزارة الري الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف المغطي.

وتابع المحافظ والوزير خطوط الإنتاج بالمصنع واستمعا إلى شرح مفصل حول مراحل الإنتاج داخل المصنع والكمية التي ينتجها المصنع يوميا والاحتياجات التي يتطلبها المصنع لإعادة تطويره ورفع كفائته لزيادة الطاقة الإنتاجية اليومية للمصنع لتلبية احتياجات المشروع القومي للصرف المغطي لخدمة الأراضي الزراعية والمزارعين لزيادة معدل إنتاج المحاصيل الزراعية.

وأشار المحافظ إلى أن الرئيس السيسي أمر بتطوير الصناعة المصرية وفي المقدمة تطوير واستغلال المصانع القومية التابعة للدولة لأن هذه المصانع تعد ثروة قومية للدولة، لأنها تنتج صناعات فريدة من نوعها ذات جودة عالية يحتاج إليها السوق المصري بالإضافة إلى خبرة العاملين بهذه المصانع على مدار عشرات السنين.

وأكد المحافظ أن الهدف من دعم وتطوير الصناعة هو دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب وتلبية احتياجات السوق المحلي بالإضافة إلى زيادة معدلات التصدير لدعم الاقتصاد الوطني.

وثمن المحافظ جهود الدكتور هاني سويلم وزير الري في دعم وتطوير جميع مشروعات الري سواء مصانع للصناعات المتعددة لتطوير منظومة الري والصرف، بالإضافة إلى مشروع تبطين الترع وغيرها واستغلال أصول الري في مشروعات قومية واستثمارية.

وقال وزير الري إن هذا الصرح الصناعي كنز من كنوز الدولة ووزارة الري وسنبذل قصاري جهدنا لتطويره ودعمه من خلال كبرى المكاتب الاستشارية ومهندسي وزارة الري ذوي الخبرات الكبيرة في هذا المجال.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من تطوير مصنع أجا لصناعة المواسير البولي ايثيلين لزيادة معدل الإنتاج وتلبية احتياجات مشروع الصرف المغطي، مشيرا إلى أن هذا المصنع يعد ثروة قومية لوزارة الري يجب الحفاظ عليه وتطويره وفقاً لأحداث وسائل التكنولوجيا الحديثة.