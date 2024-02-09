إحصائية تثير قلق ريال مدريد قبل مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني

يستعد ريال مدريد لمواجهة جيرونا، وذلك في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني، وسط منافسة قوية بين الثنائي على قمة جدول الترتيب.

ويحتضن ملعب سانتياجو برنابيو، المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وجيرونا، غدًا السبت، لحساب الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني.

ويشهد الموسم الجاري ثمة منافسة قوية بين ريال مدريد وجيرونا، وذلك وسط ظهور الأخير بمستويات مبهرة، جعلته ينافس وبقوة على حصد لقب الدوري الإسباني.

ويدخل جيرونا مواجهة الغد أمام ريال مدريد، بإحصائية مميزة، تجعله يسعى لتحقيق الانتصار، ما قد يكون سببًا في تتويجه بلقب الدوري الإسباني.

وستكون مباراة الغد هامة بين الفريقين في تحديد شكل المنافسة على اللقب، إذ في حال فوز ريال مدريد فسيبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وإذا انتصر جيرونا فسيعتلي القمة، محاولًا الحفاظ على تواجده فوق المرينجي.

ولم يتمكن ريال مدريد من الفوز على جيرونا في مباراتين من نفس الموسم ببطولة الدوري الإسباني على الإطلاق، بحسب ما ذكرت صحيفة «آس» الإسبانية.

وكان ريال مدريد قد انتصر على جيرونا، خلال الدور الأول بالدوري الإسباني هذا الموسم، بثلاثية نظيفة، وفي حال الفوز غدًا، سيحقق الانتصار عليه للمرة الثانية خلال موسم واحدة، وسيكون ذلك لأول مرة بالدوري الإسباني.

هذا ويتصدر ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين عن وصافة جيرونا.