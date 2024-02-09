الاتحاد السكندري يستعيد خماسي الفريق قبل مواجهة الطلائع

يستعيد نادى الاتحاد السكندرى، جهود خماسي من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، للاستفادة منهم في المباراة المقبلة مع طلائع الجيش، المزمع إقامتها عصر الأربعاء المقبل، الموافق 14 فبراير الجارى، على أرض ملعب استاد الإسكندرية الرياضى، في الجولة الـ12 من بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن يصل الأنجولى الدولى، كريستوفر مابولولو، هداف نادى الاتحاد السكندرى، وهداف بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم النسخة الماضية، الإسكندرية خلال ساعات للانتظام في التدريبات الجماعية مع الفريق بداية من غد السبت، استعدادًا لمباراة الطلائع.

وإلى جانب مابولولو يستعيد الاتحاد السكندرى، جهود أحمد عادل ميسي، الذي عاد إلى التدريبات الجماعية وينتظر مشاركته في مباراة الجيش، واكتمال شفاء مسمار خط الوسط، ساليفو مورو، والذي ظهر بمستوى مرضي خلال التدريبات الأخيرة.

بجانب اكتمال شفاء إسلام أبوسليمة، بشكل قوى وأصبح جاهزا للمشاركة، وعودة بواتينج، الدبابة الغانية، بعد العودة من الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، بينما تأكد غياب كلًا من أحمد عيد، بعدما تأكد طبيًا إصابته بتمزق بالعضلة الخلفية.

وكذلك معاودة الإصابة للاعب فرانك بيكامي، بتمزق بالعضلة الخلفية أيضاً، والتي كان يعالج منها وعاد في مباراة سيراميكا بنصف نهائي كأس الرابطة، ويتبقى في قائمة الإصابات، كريم الديب ولازال يخضع للتدريبات العلاجية ولم يتم تحديد موعد لعودته للتدريبات الجماعية للفريق حتى الآن.