باريس سان جيرمان يحسم الجدل حول مبابي

أزال نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الجمعة، الشكوك حول نجمه كيليان مبابي، ومسألة مشاركته في مواجهة ليل المقبلة بالدوري الفرنسي، في بيان رسمي.

أوضح باريس سان جيرمان في بيان عبر موقعه الرسمي أن كيليان مبابي لم يشارك في التدريبات الجماعية، مكتفيا بأداء تدريبات منفردة.

أضاف سان جيرمان في بيانه أن انضمام كيليان مبابي لقائمة الفريق لخوض مباراة ليل في الدوري الفرنسي، ليس محل شك مطلقا.

وكان كيليان مبابي قد تعرض لإصابة قوية في كاحل القدم اليسرى خلال مباراة بريست مساء الأربعاء في ثمن نهائي كأس فرنسا.

ودخل كيليان مبابي الشهور الست الأخيرة في تعاقده مع سان جيرمان وأصبح من حقه التفاوض مع النادي الذي يرغب في الانتقال إليه الفترة المقبلة، وسط أنباء تشير إلى أن ريال مدريد هو وجهته المقبلة.