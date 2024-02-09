كلوب يثير الجدل من جديد حول موعد عودة صلاح

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الموعد المحتمل لعودة محمد صلاح، نجم وهداف الفريق للمشاركة، بعد الإصابة التي يعاني منها على مستوى أربطة الركبة.

صلاح يغيب منذ 18 يناير الماضي، بعدما تعرض للإصابة خلال مواجهة المنتخب الوطني المصري ومنتخب غانا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد ليفربول لمواجهة بيرنلي مساء غدٍ، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل ليفربول صدارة الترتيب برصيد 51، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي تتبقى له مباراة مؤجلة، فيما يحتل بيرنلي المركز التاسع عشر، قبل الأخير.

وقال يورجن كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «صلاح يسير في الاتجاه الصحيح، نأمل بأن يتدرب الأسبوع المقبل أو الذي يليه، لكن إذا سألته فإنه يريد التدرب قبل مباراة برينتفورد المقبلة».

وأضاف: «تحدثنا لمدة أسبوعين عن الرفاهية وعدم وجود إصابات كثيرة في الفريق، لكن إذا سألني أي أحد حول هذا الأمر سأركله خارج القاعة.. قضينا الفترة الماضية بدون واتارو إندو ولعبنا بشكل جيد، لكن كان تأثيره كبير جدا عندما كان معنا، وكان يضمن لنا الحماية الدفاعية».

وتابع: «دومينيك سوبوسلاي لن يلعب مباراة بيرنلي، وتياجو ألكانتارا لا يعاني من إصابة كبيرة ولكنه لا يشعر بأنه جيد حاليا.. الأمر ليس رائعا بالنسبة لتياجو، لقد أظهر الكثير من الأشياء وبدا رائعًا، ولهذا أخذناه معنا أمام أرسنال».

وأتم: «إنها مشكلة عضلية، لا نعرف كم ستستغرق بعد، لكنها ليست أخبارا جيدة له أو لنا، ليست إصابة كبيرة، لكنها ليست جيدة في الوقت الحالي».