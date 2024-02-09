الزمالك : رفضنا التسوية المقدمة من محامي كهربا

أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك رفض ناديه التسوية المقدمة من محامي لاعب الأهلي محمود كهربا لإنهاء العقوبة المالية الموقعة على اللاعب.
وقال أدهم في تصريحات تليفزيونية :" رفضنا التسوية المقدمة من المحامي التونسي للاعب وسندافع عن حقوقنا في قضية كهربا".
وأضاف :" أشرف عبد العزيز أسمه غير مدرج في مستندات القضية مع اللاعب ولكنه يعرف نفسه في الإعلام على أنه محامي كهربا".
وأوضح :" لا أعرف أن كان هناك مفاوضات بين الأهلي والزمالك من أجل تسوية القضية ولكن المؤكد أنه ليس هناك جلسات استماع أخرى ولن نترك حق النادي".
وعاقب فيفا محمود كهربا بغرامة 2 مليون دولار بخلاف غرامات التأخير.