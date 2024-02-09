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الزمالك : رفضنا التسوية المقدمة من محامي كهربا

كريم صلاح
نشر في: الجمعة 9 فبراير 2024 - 10:45 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 فبراير 2024 - 10:45 ص

أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك رفض ناديه التسوية المقدمة من محامي لاعب الأهلي محمود كهربا لإنهاء العقوبة المالية الموقعة على اللاعب.

وقال أدهم في تصريحات تليفزيونية :" رفضنا التسوية المقدمة من المحامي التونسي للاعب وسندافع عن حقوقنا في قضية كهربا".

وأضاف :" أشرف عبد العزيز أسمه غير مدرج في مستندات القضية مع اللاعب ولكنه يعرف نفسه في الإعلام على أنه محامي كهربا".

وأوضح :" لا أعرف أن كان هناك مفاوضات بين الأهلي والزمالك من أجل تسوية القضية ولكن المؤكد أنه ليس هناك جلسات استماع أخرى ولن نترك حق النادي".

وعاقب فيفا محمود كهربا بغرامة 2 مليون دولار بخلاف غرامات التأخير.


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