كشف كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، عن رضاه التام عن مسيرته الكروية.

ونقلت تقارير صحفية مساء اليوم الجمعة، تصريحات للنجم الفرنسي عبر جي كيو قال خلالها: "مفتاح النجاح هو العمل الجاد المستمر، هذا ليس سرًا، بالنسبة للعديد من الناس حمل الرقم 9 على الظهر يعني تسجيل 50 هدفًا في الموسم، ولكن بالنسبة لي هذا يعني أني واحد من 11 لاعبا ويجب أن أفعل كل شيء لأساعد الفريق".

وعن انتقاله للدوري السعودي.. قال بنزيما: "التواجد في السعودية تحديًا أحبه كثيرًا، إنه مشروع على المدى الطويل وفي بلد مسلم وبالتالي لم أجد المانع لأتم الصفقة".

وأوضح: "لست لاعب كرة فقط في السعودية، بل سفير، أنا أحضر اللاعبين الأوروبيين العظام إلى هنا في المستقبل القريب".

وأتم "الوقت سيخبرنا بما سيحدث لاحقا ولكن أنا من سيقرر متى تنتهي مسيرتي".