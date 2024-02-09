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كشف إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة، موقف الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.

وقال الكومي عبر إذاعة الشباب والرياضة: "إذا احتاج حسام حسن تواجد أحمد الكاس في جهازه الفني لمنتخب مصر سنلبى طلبه، والعميد هو من سيختار جهازه الفني بالكامل".

وأردف "حسام حسن لم يطلب عدم تواجد مشرف على منتخب مصر، وحازم إمام تعرض لهجوم ضاري في الفترة الأخيرة، وهو لم يتعاقد مع فيتوريا بمفرده بل مجلس الإدارة بالكامل".

وأوضح: "حتى الآن لم يتحدث معنا حسام حسن في التفاصيل المادية عقب توليه مهمة تدريب منتخب مصر".

وأنهى: "كان هناك عرضًا لإقامة نهائي كأس مصر في السعودية ولم نصدر قرارا بعد، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إقامة نهائي كأس مصر الأسبوع المقبل".