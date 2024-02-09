عمرو أدهم يوضح موقف الزمالك من رمضان صبحي وإمام عاشور

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كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك موقف ناديه من التعاقد مع رمضان صبحي لاعب وسط بيراميدز ورغبته في عودة إمام عاشور لاعب وسط الأهلي وأسباب رحيل أسامة فيصل مهاجم الفريق السابق إلى البنك الأهلي بصفة نهائية.

وقال أدهم في تصريحات تليفزيونية :" رمضان لاعب كبير وبالطبع أتمنى أن يكون لاعبًا في الزمالك .. سيكون اضافة كبيرة في حال دفاعه عن ألوان الزمالك".

وأضاف :" بالنسبة لإمام عاشور لا أتمنى عودته للزمالك مرة أخرى .. ولكن هذا موقف شخصي".

وكان عاشور قد رحل عن الزمالك وأنتقل للدوري الدنماركي قبل أن يعلن عودته للبطولة المحلية من بوابة الأهلي.

وحول بيع أسامة فيصل مهاجم الفريق لصفوف البنك الأهلي بصفة نهائية قال أدهم :" اللاعب كان معارًا لصفوف البنك الأهلي دون تجديد عقده في فترة المجلس السابق .. علاقته بالزمالك تنتهي بنهاية الموسم الحالي وعليه تمت الموافقة على بيع عقده للبنك الأهلي لتحقيق استفادة مالية".