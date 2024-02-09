أذاعت المذيعة السعودية سارة الدندراوي، ضمن حلقة أمس من برنامجها " تفاعلكم" الذي يذاع عبر فضائية "العربية" رسالة صوتية للفنان الكبير عادل إمام، وهو يوجه فيها الشكر والتقدير لفريق عمل البرنامج، ويؤكد من خلال رسالته أنه حريص على مشاهدة ومتابعة البرنامج.

وقالت سارة، في بداية تقديم الفقرة، إنها تلقت رسالة غالية جدا، ومقدرة جدا وكانت مفاجأة كبيرة. ليتحدث الفنان عادل إمام بصوت واضح وكأنه في ريعان شبابه، وهو يقول: "تفاعلكم دا أكتر برنامج أنا بحبه، وسارة الدندراوي زي العسل، تابعوها من الأحد للخميس على قناة العربية".

لتفاجئ سارة جمهور البرنامج أن الرسالة الصوتية ما هي إلا خدعة اصطناعية باستخدام الذكاء الإصطناعي، وهو الموضوع الذي كانت تناقشه في حلقة أمس الخميس.

يذكر أن الفنان عادل إمام مبتعد عن الأضواء منذ أن قدم آخر أعماله مسلسل "فالانتينو" موسم رمضان 2020، وبعدها قرر الإعتزال كما أعلن نجله المخرج رامي إمام مؤخرا على هامش تكريم والده في "جوي اووردز"، حيث قال في تصريحات تليفزيونية إن والده اختار أن يقضي بقية حياته مع أسرته وأحفاده بعد 60 عاما من العمل في مجال الفن، نجح خلالها كتابة اسمه بحروف من الذهب في ذاكرة الفن المصري والعربي، جعلته يستحق لقب "الزعيم".