مدافع الكونغو الديمقراطية : يجب علينا الفوز بالمركز الثالث في أمم أفريقيا

أكد ديلان باتوبينسيكا، مدافع منتخب جمهورية كونغو الديمقراطية، ضرورة الحصول على المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في كوت ديفوار وتستمر حتي الأحد المقبل .

ويلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية مع نظيره الجنوب أفريقي، غدا السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.

وقال باتوبينسيكا في مؤتمر صحفي ،اليوم الجمعة، إنه بعد الخسارة في قبل النهائي الأربعاء الماضي أمام كوت ديفوار، فإن فريقه بات مطالبا بالحصول على المركز الثالث.

وأضاف:"سنصاب بخيبة أمل لفترة من الوقت لأنه كانت لدينا القدرة على الذهاب لأبعد حد".

وأوضح:"علينا أن نفتخر بما فعلناه حتى الآن، لقد قمنا بمشوار رائع للغاية، وكنا نرغب في الوصول إلى أبعد حد ممكن، ولكن لم يكن الأمر كذلك".

وخسر منتخب الكونغو الديمقراطية أمام كوت ديفوار بهدف نظيف في قبل نهائي البطولة يوم الأربعاء الماضي، ليواجه منتخب جنوب أفريقيا، في مباراة المركز الثالث، وهو الذي خسر بدوره أمام نيجيريا بضربات الترجيح في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي.