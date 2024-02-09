ارتفاع أرباح أكبر شركة للأسمدة في أوروبا على نحو يتجاوز التوقعات نهاية في 2023

حققت شركة "يارا إنترناشونال"، وهي أكبر شركة في أوروبا لصناعة الأسمدة، زيادة في الأرباح فاقت توقعات الخبراء خلال الربع الأخير من العام الماضي، وسط مؤشرات على تحسن الأسواق خلال العام الجاري.



وذكرت الشركة في بيان، أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أن بداية عام 2024 شهدت زيادة في نشاط البيع وارتفاعا في الأسعار، مما يشير إلى احتمالات تعويض حجم المبيعات خلال الموسم الرئيسي لاستخدام الأسمدة في نصف الكرة الشمالي.



وارتفعت أسهم الشركة، التي تتخذ من العاصمة النرويجية أوسلو مقرا لها، بنسبة7.9%.



ونقلت بلومبرج عن سفن تور هولسيتر، الرئيس التنفيذي للشركة، قوله: "يسرني أن أرى أن الأمور تتحسن منذ الربع الثاني من العام الماضي، فضلا عن اتجاهات السوق الإيجابية خلال 2024".



وكانت شركة يارا اضطرت إلى تقليص إنتاج بعض منتجاتها الأوروبية بنسبة تصل إلى 11%،سواء من الأسمدة مكتملة الصنع أو الأمونيا، خلال الربع الأخير لحماية هوامش أرباحها في ظل تراجع حجم الطلب.



يذكر أن كثيرا من شركات الأسمدة الأوروبية اضطرت إلى الإغلاق في عام 2022 في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الذي يعتبر من المكونات الأساسية لهذه الصناعة.