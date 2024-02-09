قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن باتحاد الغرف التجارية، إن سعر كيلو البن السادة يتراوح بين 440 إلى 480 جنيها، موضحا أن 90 % من الشعب المصري يستهلك البن السادة.

ولفت خلال تصريحات لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، إلى تراوح أسعار البن المحوج من 540 إلى 600 جنيه، موضحا أن نحو 95% من مطاحن البن في مصر تتبع الأسعار السابقة.

وأشار رئيس شعبة البن، إلى طريقة التفريق بين البن الأصلي والبن المضاف إليه إضافات، قائلا إنه «يمكن وضع ملعقة من البن في الماء، إذا ترسبت في القاع فهذا يعني أنه يحتوي على إضافات، بينما إذا طفت على السطح فهذا يعني سلامته».

ونوه إلى استيراد مصر 100% من احتياجاتها من البن الخام الأخضر من الخارج، بالإضافة إلى جزء بسيط من البن المحمص جاهزا، لكنه أغلى كثيرا في التكلفة من البن الخام.

ورد ارتفاع أسعار البن بالسوق المحلي بنسبة تجاوزت 100% إلى صعود سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق الموازية، إلى جانب ارتفاع سعر البورصة العالمية؛ نتيجة نقص المحصول في بعض الدول المنتجة للبن، علاوة على زيادة رسوم الشحن من الخارج.