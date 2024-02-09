مسئول بالمركزي البولندي يثير شكوكا بشأن تثبيت معدل الفائدة في 2024

قال هنريك فنوروفسكي، عضو مجلس السياسات النقدية البولندي، إنه ما زال هناك احتمال في تغيير معدل الفائدة العام الجاري، ليثير شكوكا بشأن توجيهات سابقة لمحافظ البنك المركزي عززت من الزلوتي، العملة الوطنية للبلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وذكر محافظ البنك المركزي آدم جلابينسكي أمس أنه لا يعتقد أن مجلس السياسات النقدية سيغير تكاليف الاقتراض في 2024 بسبب غياب اليقين بشأن التضخم.

وأضاف فنوروفسكي، عضو المجلس المؤلف من 10 أعضاء، لوكالة بلومبرج، أن التنبؤ بالتحركات السياسية بات "شديد الصعوبة".

وتابع فنوروفسكي، الذي عادة ما يصوت وفق أغلبية مجلس السياسات النقدية، اليوم: "لا أجرؤ أنا شخصيا أن أتوقع تصرف مجلس السياسات النقدية بأكمله لنهاية العام. من المحتمل أن يحدث تغيير ما".