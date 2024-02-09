جلسة تصوير لعليا صبحي مع نشاط فني مكثف وأغنية لعيد الحب

نشرت الفنانة عليا صبحي، صورا من أحدث "سيشن" لها عبر حسابها على "إنستجرام"، بعدسة المصور الشهير خالد فضة، وذلك داخل إحدى اسطبلات الخيول.

وكانت عليا، قدمت مؤخرا أغنية مؤثرة لدعم الشعب الفلسطيني بعنوان "يا ضمير العالم"، كلمات ولحن عزيز الشافعي، وبمشاركة ابنتها الطفلة وعد التي قدمت الجزء الخاص باللغة الإنجليزية من الأغنية، كرسالة موجهة لقادة العالم المتواطئين بالصمت وغض النظر عن جرائم الكيان الصهيوني تجاه الشعب الفلسطينى وأطفاله.

كما تستعد عليا صبحي، لإطلاق أغنية جديدة في عيد الحب خلال الأيام القليلة المقبلة، بعنوان "مليون سؤال" كلمات لؤي الجوهري، ولحن أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عبد السلام، وهي من اللون الرومانسي التراجيدي والذي يختلف عن أغانيها السابقة.

جدير بالذكر أن الفنانة الموهوبة عليا صحبي، قدمت العديد من الأعمال الغنائية المميزة التي حققت نجاحات على مواقع التواصل الاجتماعي منها "بطلنا"،"أنا حظك"، بالإضافة إلى كليب "روق علينا" والتي قامت بإخراجه الفنانة بسمة بوسيل، وظهر خلال الكليب الفنان تامر حسني والفنان إسلام جمال.

كما تستعد للمشاركة في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية خاصة بعد تألقها بمسلسل "طلقتك نفسي" مع سوسن بدر وأحمد عصام، بالإضافة إلى تجسيدها لدور راهبة بمسلسل "سلطانة العمز" مع غادة عبد الرازق ومحمود عبد المغني.