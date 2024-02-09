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أشادت المطربة آمال ماهر، بالطفرة الفنية التي تعيشها المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية، وتحديدًا موسم الرياض.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، وعُرضت مساء الجمعة: «سعيدة جدا بما تشهده السعودية.. أنا كمصرية عربية سعيدة بالتطور اللي حاصل لأنه تطور للوطن العربي بالكامل».

وأضافت أن ما يحدث في السعودية يمثل فعاليات عالمية على أرض عربية، معبرة عن تشرفها بذلك، معقبة: «كل حاجة هوليودية من كل التفاصيل».

وسُئلت آمال ماهر، عن أكثر شيء عجبها في موسم الرياض، فأجابت قائلة: «مقدرش أقول حاجة واحدة عجبتني، حاجات زي التنظيم والشكل والأمور غير متوقعة اللي بتحصل».