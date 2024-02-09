أعلن جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح المسجد القبلى بقرية النوايجة مركز دسوق على مساحة 250 متر، بتكلفة 3.5 مليون جنيه، فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها ومواكبة الجمهورية الجديدة، ونشر الفكر الوسطى المستنير وتعميق الحس الإيمانى لدى المواطنين، تحت رعاية محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

بحضور أحمد المصرى، ووليد خلف نواب رئيس المدينة، والشيخ سعد سعيد الزيات مدير إدارة أوقاف بحرى، والشيخ وجيه زاهر وكيل إدارة أوقاف بحرى، وعادل النجار عضو مجلس النواب، ووائل بندق رئيس قرية أبو مندور، ومفتشين المساجد بالإدارة الشيخ يحى عبد الفتاح، والشيخ سعد الملاح، والشيخ سعيد شومان، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمركز دسوق.

وأدى خطبة الجمعة بالمسجد، الشيخ سعد سعيد الزيات مدير إدارة أوقاف بحرى، وحملت عنوان "جبر الخواطر وأثره فى تقوية الروابط والعلاقات الاجتماعية".

وأكد الشيخ عطا بسيوني وكيل الوزارة، أن جميع المساجد التزمت بالوقت المحدد، وبالخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، والتى تحت عنوان "جبر الخواطر وأثره فى تقوية الروابط والعلاقات الاجتماعية".