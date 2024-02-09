تحدّثت المطربة آمال ماهر، عن علاقتها الفنية بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، وعُرضت مساء الجمعة: «جمعتني علاقة فنية ونجاحات كبيرة مع المستشار تركي آل الشيخ.. وإن شاء الله تحصل نجاحات قادمة.. وقد أشارك في موسم الرياض».

كما أشادت آمال ماهر بالطفرة الفنية في السعودية، مع تنظيم العديد من الفعاليات الفنية في المملكة.

وأشارت إلى أنّ هذه الفعاليات تبعث على الفخر بشكل كبير، واصفة هذه الحفلات بأنها فعاليات هوليودية على أرض عربية.

كما أبدت انفتاحًا على المشاركة في موسم الرياض خلال الفترة المقبلة، وأنها ستسعد كثيرًا حال إقدامها على هذه الخطوة.