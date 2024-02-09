 نائب محافظ الوادي الجديد تشارك ببرنامج قيادات حكومات المستقبل بالإمارات - بوابة الشروق
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نائب محافظ الوادي الجديد تشارك ببرنامج قيادات حكومات المستقبل بالإمارات

عمرو بحر
نشر في: الجمعة 9 فبراير 2024 - 12:22 م | آخر تحديث: الجمعة 9 فبراير 2024 - 12:22 م

شاركت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، كممثل للقيادات الحكومية المصرية ببرنامج "قيادات حكومات المستقبل" الذي تنظمه دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بهدف تمكين الجهات الحكومية وتعزيز مهارات قياداتها لمواكبة آليات المستقبل واستشراف التطورات العالمية في مجالات الإدارة والقيادة.

وأضافت نائب المحافظ في بيان اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يشارك منتسبي البرنامج في فعاليات القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤ في دورتها ال ١١ والتي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من ١٢ حتى ١٤ فبراير الجاري، بمشاركة قادة حكومات عدد من الدول وصناع القرار، لدراسة عدد من الملفات العالمية وبحث فرص تبادل الخبرات ومواجهة تحديات المستقبل، ويشمل البرنامج أيضاً زيارات لأهم الدوائر والمؤسسات الحكومية وذلك للاطلاع على التجربة الإماراتيه في تطوير عمل المؤسسات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


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