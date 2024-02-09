طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "الكبير أوي" البرومو التشويقي للجزء الثامن من العمل؛ استعدادا لعرضه في موسم رمضان المقبل، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تضمن البرومو مشاهد كوميدية تجمع بين مربوحة والكبير، وظهر بالبرومو كل من جوني وحزلقوم أشقاء العمدة الكبير، كما تصدر البرومو الفنان محمد سلام الذي يؤدي دور "هجرس" الذي ظهر في أكثر من شكل، كما ظهر الفنان بيومي فؤاد الذي يواصل تقديم دور الدكتور ربيع.

مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.