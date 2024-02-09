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اتحاد الكرة: محمد يوسف سيقدر موقفنا بعد تعيين حسام حسن مدربا للمنتخب

الشروق
نشر في: الجمعة 9 فبراير 2024 - 2:35 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 فبراير 2024 - 2:35 ص

أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن محمد يوسف، المدرب السابق لمنتخب مصر سيقدر موقف مسئولي الجبلاية، بعد قرار تعيين حسام حسن، مديرًا فنيًا للفراعنة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر تعيين محمد يوسف مدربًا مؤقتًا لمنتخب مصر، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي، إلا أنه تقرر بعدها بيومين فقط، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا جديدًا للفراعنة.

وقال عامر حسين في تصريحات عبر قناة إي تي سي: "التراجع عن تعيين محمد يوسف مدربًا للمنتخب؟ لا تعليق، علاء نبيل هو من في يديه هذا الملف".

وأضاف: "بالتأكيد محمد يوسف سيقدر موقفنا لما لديه من خبرات، فالموقف بأكمله تغير، فهو كان متواجدًا حال وجود مدرب أجنبي".

وتابع: "طالما كان المدير الفني الجديد للمنتخب مصريًا، فهو من حقه اختيار تشكيل جهازه الفني، ومحمد يوسف رفع الحرج عن الجميع واعتذر عن الأمر".


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