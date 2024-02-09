انطلاق النسخة الثالثة من من سباق هرم سقارة بحضور وزير الرياضة

شهد أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، انطلاق النسخة الثالثة من سباق هرم سقارة والذي تنظمه شركة «ذاتراي فاكتوري» للفعاليات الرياضية بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار بالإضافة إلى الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة وبرعاية.

وأقيم سباق هرم سقارة للعام الثالث علي التوالي اليوم، الجمعة، بمشاركة أكثر من 1500 متسابق من 50 جنسية مختلفة، وبحضور إعلامي متميز من وكالات الأنباء والقنوات المصرية والإقليمية.

ويخضع السباق لإشراف الاتحاد المصري لألعاب القوى مما يضمن أن جميع المسافات تطابق كافة المعايير الدولية الدقيقة.

يأتي هذا السباق في جولة مهيبة حول واحد من من أقدم المعالم التاريخية وهو هرم سقارة المدرج، كما يتميز هذا الحدث بخصوصية كبيرة حيث يوفر فرصة فريدة للعدائين المشاركين بأن يقوموا بإختبار قوتهم البدنية و قدرتهم على تحمل التحدي، بالإضافة إلى اكتشاف تجربة تراث مصر الثري بما يتماشي مع شعار السباق «RaceThroughHistory».

وعلى مدار السنوات الماضية، أثبت سباق هرم سقارة مكانته المميزة علي ساحة الأحداث الرياضية منذ أن افتتحه وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، عام 2022.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بإطلاق إشارة البدء للنسخة الثالثة من سباق هرم سقارة مشيرا إلي أن السباق يهدف إلي نشر وتوسيع قاعدة الممارسة لدي الجميع، الامر الذي يعود بالنفع علي المجتع المصري. هذا وأضاف وزير الشباب و الرياضة أن مثل تلك الاحداث الفريدة التي تدمج الرياضة بالأماكن السياحية هي ما يميز مصر عن سائر دول العالم في مجال السياحة الرياضية لما تتمتع به من اثار عريقة و جو مناسب.

من جهته قال أيمن حقي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ذا تراي فاكتوري: «استضافة مثل هذه الأحداث الرياضة تستهدف اتاحة الفرصة لمعايشة تاريخ مصر وتسليط الضوء على أهم المعالم السياحية».

وأضاف: «يعد سباق سقارة أحد الفعاليات الرياضية الرئيسية التي تقام بصورة سنوية في مصر، بالإضافة لدوره المحوري كداعم كبير للسياحة الرياضية وذراع ترويجي للحضارة المصرية بتاريخها العريق».

جدير بالذكر أن النسخة الأولى من سباق سقارة انطلقت في عام 2022 بحضور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وقد لاقت تلك النسخة صدى واسع كحدث رياضي بارز على كلا الصعيدين المحلي والعالمي، حيث شهد السباق مشاركة ما يقرب من ألف متسابق من أكثر من 40 جنسية حول العالم.