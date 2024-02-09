ضبط 11 طن أعلاف بمصنع بدون ترخيص و7 أطنان مجهولة المصدر بالبحيرة

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وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وذكرت بلبع، فى بيان لها، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، شنت حملة تمونية بقيادة مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية بمدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ حملة تموينية بمركز دمنهور.

وأوضحت أن الحملة أسفرت عن ضبط 11 طن أعلاف داخل مصنع أعلاف يدار بدون ترخيص أو سجل صناعي من هيئة التنمية الصناعية و7 أطنان أعلاف مجهولة المصدر.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.