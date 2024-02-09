أحمد صبرى أبو الفتوح: رواية «صاحب العالم» تنتبه لخطر انتهاك الخصوصية

ــ نحن فى زمن الرواية بامتياز.. والكتابة عندى مقرونة بأنفاسى

ــ لا أحبذ وضع الحواجز بينى وبين القارئ أثناء كتابة أعمالى

يقتحم عوالم غير تقليدية بحثا عما يؤرق الإنسان، يعبر عن ذلك برشاقة ملحوظة لا ينقصها العمق فى المعالجة، الكاتب الروائى أحمد صبرى أبو الفتوح، الذى سلط الضوء على مخاطر التكنولوجيا فى أحدث روايته الصادرة عن دار الشروق تحت عنوان « صاحب العالم».

يرى أبو الفتوح أن التقدم التكنولوجى يخدم البشرية، بشرط أن تتقى الخطر، وأن التقدم العجيب فى التواصل بين البشر الآن له فوائده الجمة، وله عواقبه، أخطرها على الإطلاق هو الجور على الخصوصية، وهو ما يعبر عنه باستفاضة خلال حواره مع «الشروق».

< تناقش الرواية فكرة التقدم التكنولوجى الذى سيطر على أدق تفاصيل حياتنا.. فى رأيك ما مدى احتياجنا لأعمال مماثلة تتطرق لمثل هذه المسألة؟

ـــ التقدم التكنولوجى له على مر العصور جوانبه العظيمة وله أيضا أخطاره، فاختراع العجلة مثلا جعل الحركة يسيرة وأكثر سرعة، بالقطع استفاد منها المُطَارَدُون فى فرارهم، لكننا لا ننكر أن المُطَارِدين الذين يتعقبونهم استفادوا أيضا، لهذا أقول إن التقدم التكنولوجى يخدم البشرية، بشرط أن تتقى الخطر، والتقدم العجيب فى التواصل بين البشر الآن له فوائده الجمة، وله عواقبه، أخطر هذه العواقب على الإطلاق هو الجور على الخصوصية، لقد أصبحنا مكشوفين تقريبا لمجهولين لا يفتأون يقولون لنا سركم فى بير، ولكننا لا يجب أن نصدقهم على طول الخط، و«صاحب العالم» الرواية تنبه إلى هذا الخطر العظيم، خطر انتهاك الخصوصية، وأتمنى طبعا أن يكتب آخرون الكثير عن هذا الانتهاك، على المستوى الشخصى، وعلى المستوى البشرى بعامة.

< يشعر القارئ أنه أمام العديد من السيناريوهات، والتفسيرات والتبريرات لما يمكن أن تئول إليه الأحداث.. هل تتعمد ذلك من أجل إثراء النص؟

ـــ كل رواية حسب موضوعها وما تقوله لها الأساليب التى تناسبها فى السرد، والرواية هنا تطرح موضوعا غاية فى الأهمية والخطورة، وهو فقدان الخصوصية، فالإنسان مع هذه الوسائط الإلكترونية مكشوف لمجهولين بطريقة مهينة، ولا مفر من أن يكون إنسان العصر الحالى حذرا جدا حتى لا يفضحه أصحاب هذه الوسائط، وكان لزاما للسرد أن ينحو إلى التعدد فى السيناريوهات والاختلاف فى التفسيرات ومحاولة إيجاد التبريرات لأن هذا هو فى تقديرى السرد المناسب للموضوع، وهذا فى تقديرى أيضا يثرى النص.

< تصور لنا الأحداث المكتوبة كما لو أننا نرى ما هو مدون بأعيننا.. كيف تحافظ على ذلك؟

ـــ كل كاتب له طريقته فى الكتابة، هناك كتّاب يضعون بين ما يكتبون وبين القارئ حواجز تجعله لا يواكب الأحداث لحظة قراءتها، وهذا هو فعل الكتابة، وأنا اعتدت على أن أرى الحدث يحدث أمامى وتتابعه كلماتى بل الأحرف ذاتها ثانية بثانية، وهو ما يسمونه فى لغة السرد بالمشهدية، والكاتب لا يفعل هذا عن عمد دائما، ولكنه إذا ما اكتسب هذه الخاصية تكون هى طبيعة كتابته، وفى تقديرى أن هذا يشد انتباه القارئ ويجعله يعيش فى قلب الحدث، وهذا جيد فى اعتقادى.

< وسط مناقشة قضايا جوهرية جادة، نجد العديد من المشاعر الإنسانية والعاطفية، وتفاصيل محببة عن علاقة الإنسان بالحياة.. كيف حرصت على هذا المزيج فى «صاحب العالم»؟

ـــ الكتابة الجيدة حسب تقديرى لا بد أن تحافظ على ملمحين، على شىء من الرومانسية حتى لو كان المذهب واقعيا أو رمزيا أو أى مذهب آخر، لأن هذا الملمح الرومانسى يخفف من جفاف الواقعية، وهذه الكتابة الجيدة تكون مقصودة فى البداية، ويكون الكاتب فيها كمن يمشى على الصراط، ولكنها مع مرور الوقت تصبح سمة من سمات الكتابة لديه، وآمل أن أكون قد نجحت فى ذلك.

< نشعر بأن شخصيات الرواية ربما نكون قد صادفناهم فى مكان ما بالواقع الحقيقى.. كيف رسمت تفاصيل تلك الشخصيات إلى هذا الحد؟

ـــ كل كاتب لديه عالم يأخذ منه شخوصه وأحداثه وموضوعاته، والعالم الروائى لكل كاتب هو الذى يحدد مدى ثراء أو فقر كتابته، ولا مفر من أن نعترف بأن الخبرات المختلفة فى الحياة والاشتباك مع الحياة والثقافة المتنوعة لها تأثيرها الكبير فى الكتابة وفى إشباع خيال القارئ، ولا توجد رواية جيدة تقوم على شخصيات مسطحة لا يمنحها الكاتب العناية الواجبة فى التفصيلات التى تجعلها مرئية، وأنا سعيد لأنكِ تعتبرين أننى نجحت فى هذا.

< لا تقع الرواية فى فخ النقاش المباشر والحصرى حول مخاطر التكنولوجيا وإنما تتطرق بشكل أساسى إلى تشابك العلاقات الاجتماعية.. كيف حافظت على تلك المعادلة؟

ـــ دعينى أقول إن تشابك العلاقات والنجاح فى النفاذ خلالها هو الذى يعطى العمل الروائى قيمته، فحتى لو كانت مخاطر التكنولوجيا هى الموضوع فإن انعكاسها على حياة الأشخاص يحتاج إلى تصوير تلك الغابة المتشابكة من العلاقات الاجتماعية، وإلا كيف سنعرف حجم المخاطر، وأنا حافظت على هذا لأنه فى صميم موضوع عملى، فى صميم الكتابة.

< نشعر بأن هناك لمسات روائية وأدبية تأسست على خلفية الخبرات المهنية لك كقاض، إلى أى حد هناك تداخل بين المجالين فى أعمالك؟

ـــ بالطبع، فأنا عشت هذه الخبرات على مدى ما يقارب النصف قرن، سواء وأنا فى القضاء أو وأنا أعمل بالمحاماة، وعالمى الروائى غنى بتلك الخبرات، ولا تداخل أو تجاور، إنه عالم واحد فيه الكثير من التنوع.

< من الأدباء سواء العرب أو الأجانب الذين شاركوا فى تشكيل ذائقتك الأدبية؟

ـــ كل من قرأت لهم أثروا عالمى وشكلوا ذائقتى، حتى هؤلاء الذين لم أتأثر بهم، إجمالا نجيب محفوظ هو أستاذى بغير منازع، وأحب عبدالرحمن منيف والطيب صالح ومحمد ديب وصبرى موسى ومحمد برادة وغيرهم وغيرهم، ولهم جميعا تأثير غير منكور فى تشكيل ذائقتى، لكن محفوظ هو الأكثر تأثيرا ـ ومن الأجانب أحب ديستوفيسكى وكازانتزاكس وديكنز وهوجو وكافكا وأندريتش وماركيز وفرجينيا وولف وغيرهم وغيرهم، الأدب الكبير يسحرنى، ولا أجد نفسى فى التشظى والتشيؤ ونبذ الحكاية واحتقار الحبكة وكافة ما يدعونه فيما يسمى بالرواية الجديدة.

< هل يمكن أن تحدثنا عن قادم أعمالك؟

ـــ أكتب الآن رواية جديدة لا أستطيع أن أذكر عنوانها، فأنا لم أستقر عليه بعد، ولدىّ بعض الأعمال التى بلغت فى الكثير منها مبلغا يجعلها قابلة للمضى فيها عندما ترفع رأسها وتطالب بحقها فى الكتابة، أنا مثل شيخى نجيب محفوظ، الكتابة عندى مقرونة بأنفاسى.