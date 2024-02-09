إسرائيل ترحب بالتحقيق في الادعاءات الموجهة ضد الأونروا

رحبت إسرائيل، اليوم الجمعة، بإجراء تحقيق معتزم فى المزاعم القائلة إن أعضاء في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بأن عددا من موظفي الوكالة ضالعون في عملية طوفان الأقصى، في 7 أكتوبر الماضي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الجمعة، إن "تشكيل مجموعة مراجعة مستقلة لتقييم حياد (الأونروا) بعد نشر معلومات تشير إلى مشاركة موظفي الوكالة في أنشطة إرهابية يعد خطوة إيجابية، رغم أنها طال انتظارها".

وأضاف في منشور على منصة "إكس" المعروفة سابقًا باسم "تويتر": "ومع ذلك، يجب أن تضم مجموعة المراجعة معاهد بحثية ذات خبرة مهنية ذات صلة تشمل إجراءات مكافحة الإرهاب والأمن والتدقيق".

وأوضح أن "إسرائيل تتوقع أن تضم المجموعة مانحين رئيسيين للوكالة بالإضافة إلى خبراء إسرائيليين".