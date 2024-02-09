ذكرت وسائل إعلام هولندية اليوم الجمعة، أن رئيس وزراء هولندا الأسبق، دريس فان آجت، توفي عن عمر 93 عاما، في منزله في "نيميجن"، وقال معهده "منتدى الحقوق"، نيابة عن أسرته إنه توفي يوم الاثنين الماضي.



وشغل فان آجت، منصب رئيس الوزراء في الفترة من 1977 إلى 1982 وكان معروفا بآرائه المحافظة أثناء توليه منصبه. وبعد ترك السياسة، أصبح أكثر ليبرالية وكان مدافعًا قويًا عن الحقوق الفلسطينية. كما كان المؤسس والرئيس الفخري لمنتدى الحقوق، وهي منظمة تركز على حقوق الفلسطينيين.



دعم فلسطين



في سنواته الأخيرة، تغيرت آراء فان آجت السياسية بشكل ملحوظ، إذ أصبح مدافعًا قويًا عن قضايا اليسار وحق تقرير المصير، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وأدى دفاعه عن الحقوق الفلسطينية إلى الانفصال عن الحزب السياسي الإصلاحي في هولندا.



وكان فان آجت مناصرًا قويًا لحقوق الإنسان، وخاصة للشعب الفلسطيني، ولعب دورًا مهمًا في السياسة الهولندية لتقنين الحشيش في عام 2018.



وتنفرد هولندا بنهج أكثر تسامحًا مع المخدرات الخفيفة، فبحسب تقارير إعلامية، تغض الحكومة الهولندية النظر عن بيع كميات صغيرة من المخدرات الخفيفة وفقا لشروط منها عدم بيعها لغير البالغين وعدم وجود شكاوى من قبل الجيران في أماكن تداولها، مع استمرار حظر البيع بكميات كبيرة.



وفي مقابلة تلفزيونية عام 2019 قال فان آجت: "أنا أؤمن بالعدالة والمساواة لجميع الناس. ولهذا السبب كرست حياتي للنضال من أجل حقوق الإنسان، سواء كان ذلك من أجل الفلسطينيين أو من أجل تقنين الحشيش".



هجومه على المستوطنين



في عام 2015، تحدث دريس فان آجت، في مقابلة تلفزيونية، عن حادثة تسمم قام بها مستوطنين يهود ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، وقال إن المستوطنين الإسرائيليين سمموا جيرانهم الفلسطينيين، ما أثار انتقادات من اليهود الهولنديين الذين ادعوا أن فان آجت، معادي للسامية.



وواصل حديثه عن أن طفلًا يبلغ من العمر ثلاث سنوات أصيب بمرض شديد والتفسير الوحيد هو أنه شربت حليب عنزة مسمومة. لقد تم تسميمه على يد المستوطنين.



وواجه فان آجت، اتهامات بمعاداة السامية منذ السبعينيات، وبرر ذلك بأنه نتيجة لدعمه للفلسطينيين.



وفي عام 2008، شبه إسرائيل بألمانيا النازية وتحدث في تجمع حاشد في روتردام قال فيه إنه "كان ينبغي منح اليهود "قطعة أرض" في ألمانيا بدلا من إسرائيل".