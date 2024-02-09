ضياء السيد يكشف تفاصيل حديثه مع صلاح بعد إصابته في كأس إفريقيا

كشف ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق تفاصيل حديثه مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الفراعنة أمام غانا، في كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "كنت أريد الاطمئنان على إصابة محمد صلاح، وزوجتي ألحت عليّ كي اتصل به، وكنت أتوقع ألا يرد عليّ بسبب انشغاله بعد هذه الإصابة".

وأضاف: "محمد صلاح رد عليّ، وعلمت منه أن حجم الإصابة كبير، وأنه ليس له دخل في الاتفاقيات بين الاتحاد المصري لكرة القدم وليفربول الإنجليزي، وعلمت أيضًا أن هناك انزعاج بسبب عدم الإعلان عن حجم الإصابة منذ البداية".

وتابع: "محمد صلاح قال لي إنه سينفذ ما سيتم الاتفاق عليه بين ليفربول واتحاد الكرة، وقال لي إن الاتفاق تم، ولكن الأزمة كانت في إصدار البيان.. تقدير حجم الأزمة لم يكن مناسبًا".

وأتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "صلاح قال لي إن الإصابة أكبر من مجرد شد عضلي، وعلمت هذه المعلومة وقررت أن أصمت، وأن أشاهد المسرحية، فالإصابة كبيرة، والدليل على ذلك هو ابتعاد صلاح المستمر عن المباريات".