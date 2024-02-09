شولتز: مقابلة كارلسون مع بوتين تحكي رواية منافية للعقل

انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس، بشدة المقابلة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع مقدم البرامج الحوارية اليميني الأمريكي تاكر كارلسون.

وقال شولتس، خلال زيارة للعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الجمعة، إنها مقابلة "كل ما تفعله هي أنها بصراحة تستخف بالإجراءات الفعلية التي قامت بها روسيا في أوكرانيا وتحكي رواية منافية للعقل تماما عن سبب هذه الحرب".

إلا أن شولتس شدد على أن "هناك سببا واضحا للغاية"، وهو رغبة زعيم الكرملين في ضم جزء من أوكرانيا.

وأكد المستشار الألماني، أن "كل الرويات التي تُقال عن ذلك لا تغير حقيقة أن هذا هو بالضبط هدف مساعيه الإمبريالية".

وتم تسجيل المقابلة التي بلغت مدتها 127 دقيقة مع تاكر كارلسون، يوم الثلاثاء، وتم بثها مساء أمس الخميس.

ويتواجد شولتس في واشنطن في زيارة قصيرة ويلتقي بالرئيس جو بايدن، اليوم الجمعة.