عامر حسين: لم نستكمل الدوري بعد خروج المنتخب من كأس إفريقيا لهذه الأسباب

كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أسباب عدم استكمال مسابقة الدوري العام، بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر من بطولة كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار.

وقال عامر حسين في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس على قناة إي تي سي: "جدول مباريات الدوري تم إرساله لجميع الأندية، وأي تغييرات نسعى لمعالجتها سريعًا وتقليل الخسائر من أجل المصلحة العامة".

وأضاف: "عدم استكمال بطولة الدوري فور خروج المنتخب من كأس إفريقيا بسبب وجود لاعبين أجانب للأندية في البطولة، كما أننا قمنا بإعداد الجدول قبل البطولة".

وتابع: "بطولة الدوري العام ستعود بعد أيام، وكان من الصعب ابلاغ الأندية بالعودة بشكل سريع، بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر من كأس إفريقيا".

وأتم عامر حسين تصريحاته قائلًا: "الأندية منحت لاعبيها فترة راحة ثم بدأوا فترات إعداد من جديد، أما بطولة الدوري المغربي لم تتوقف بسبب عدم وجود لاعبين دوليين في منتخب المغرب".